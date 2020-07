Una Vita, 17 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. Ursula cacciata da Genoveva (Di venerdì 17 luglio 2020) Una Vita, 17 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 17 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Genoveva è tornata nel quartiere, ma ha lasciato tutti senza parole. La Salmeron infatti non è sola, ma in poche settimane si è risposata con un uomo distinto, Alfredo Bryce. Con il suo nuovo matrimonio la Salmeron ha un tenore di Vita anche migliore rispetto a quello che aveva con Samuel e all’apparenza sembra anche felice. Nessuno ad Acacias riuscirà a capacitarsi: come ha potuto dimenticare così velocemente il suo Samuel ... Leggi su zon

