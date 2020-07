Una forte scossa di terremoto ha svegliato il Friuli Venezia Giulia all’alba (Di venerdì 17 luglio 2020) Bruschissimo risveglio. Una forte scossa di terremoto ha svegliato il Friuli Venezia Giulia all’alba di venerdì 17 luglio. La terra ha tremato alle ore 4.52. In base alle prime informazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il terremoto, di magnitudo 4.3, avrebbe come epicentro la zona di Srepenica, in Slovenia. La forte scossa di terremoto è stata avvertita in maniera chiara in tutto il Friuli Venezia Giulia. Interessata sia la montagna, a Udine, sino in Veneto. Decine le segnalazioni e le chiamate ai Vigili del Fuoco. Centinaia i messaggi sui social network in un risveglio da incubo in FVG. Leggi su laprimapagina

