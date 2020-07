Una Carta per la rigenerazione urbana delle green city (Di venerdì 17 luglio 2020) Con l’adesione di 72 Città e di 63 esperti, 12 di altri Paesi, è stata presentata la scorsa settimana, dal green city network , la “Carta della rigenerazione urbana delle green city” come chiave per il green Deal in Italia. La Carta parte dalla premessa che forse mai come in questa pandemia abbiamo potuto toccare con mano quanto sia importante la qualità dell’ambiente in cui viviamo, dell’aria che respiriamo, della vivibilità del nostro quartiere, della nostra zona e della nostra città. Abbiamo bisogno di città più resilienti, meno esposte e meno vulnerabili difronte a crisi di vasta portata.La Carta propone di attuare un ... Leggi su huffingtonpost

acropolita : Amicizie di carta, amori di plastica, sentimenti indifferenziati. Sicuramente da non riciclare una volta deciso di gettarli via - jodis53 : @rflgreco Ragazzi sono serio. Ma vi siete trovati almeno una volta nella vita con un'emergenza intestinale, correre… - _manumicelli_ : RT @Iperbole_: Mentre #salvinisciacallo ieri dava l'ennesima prova di essere ignobile seduto col culo sulla poltrona, Sufien - palermitano… - SilvanoArmaroli : @la_kuzzo @GuidoCrosetto ed il contenuto di una telefonata tra due persone la sapete voi ? ma per piacere ... siete… - bomba_carta : Dal blog: Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa -

Ultime Notizie dalla rete : Una Carta Una Carta per la rigenerazione urbana delle green city L'HuffPost Truffe, Polizia mette in fuga hacker: attacco a clienti di banche e negozi

Il lavoro della Polizia Postale è stato fondamentale per sgominare diversi focolai di attacco diretti a banche come Unicredit, Sanpaolo, BNL e molte altre. Ulteriori avvisaglie di azioni truffaldine s ...

Carta di Leuca: stasera incontro web sul tema “La solidarietà vince le paure”

Un incontro virtuale sul tema “La solidarietà vince le paure”. Si svolgerà oggi, venerdì 17 luglio, dalle 19, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube), ...

Il lavoro della Polizia Postale è stato fondamentale per sgominare diversi focolai di attacco diretti a banche come Unicredit, Sanpaolo, BNL e molte altre. Ulteriori avvisaglie di azioni truffaldine s ...Un incontro virtuale sul tema “La solidarietà vince le paure”. Si svolgerà oggi, venerdì 17 luglio, dalle 19, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube), ...