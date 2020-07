Un posto al sole anticipazioni: tra SUSANNA ed EUGENIO cosa succederà? (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la ripresa di Un posto al sole si sta delineando una storyline nuova che al momento è in una fase del tutto “embrionale”, ma che tra neanche troppe puntate potrebbe iniziare ad essere più evidente agli occhi dei telespettatori.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata lunedì 20 luglio 2020Seguendo i vari profili social (ma anche i commenti dei lettori del nostro sito), notiamo che molti fan di Upas si sono accorti già da qualche giorno di un particolare un po’ “strano”: durante l’attentato a Gennaro Avella (Walter Lippa), lo spavento provato da SUSANNA (Agnese Lorenzini) ha prodotto un attimo di “accennata vicinanza” della ragazza con EUGENIO Nicotera (Paolo Romano). Un posto al ... Leggi su tvsoap

