UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 20 luglio 2020

anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 20 luglio 2020:

Filippo (Michelangelo Tommaso) fa tutto il possibile per restituire serenità a Irene (Greta Putaturo). Marina (Nina Soldano) si trova nella difficile posizione di dover mediare tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Fabrizio (Giorgio Borghetti). Viola (Ilenia Lazzarin) è sempre più in crisi con Eugenio (Paolo Romano). Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) si uniscono a un pranzo in cortile con gli altri abitanti di Palazzo Palladini e lì Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) nota il fascino di Clara…

