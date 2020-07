Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 17 luglio: nuova vita per Serena? (Di venerdì 17 luglio 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, trama puntata del 17 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio inedito, in onda su Rai 3 alle 20.40? Serena ha raggiunto Leonardo in Sicilia. Quando rientrano a Napoli, i due sembrano pronti per iniziare un nuovo capitolo della loro storia. Si sta per concludere la prima settimana di messa in onda di “Un Posto al Sole“, tornato nella fascia di access prime timeArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 17 luglio: nuova vita per Serena? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

laura_ceruti : RT @rosadineve: Come dire, tanto la ragione è 'dei fessi'.... Non si pretendono medaglie ma almeno un riconoscente e adeguato 'posto al sol… - rosadineve : Come dire, tanto la ragione è 'dei fessi'.... Non si pretendono medaglie ma almeno un riconoscente e adeguato 'post… - clikservernet : Un posto al sole anticipazioni 17 luglio 2020: Alberto rivede Clara - Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 17 luglio 2020: Alberto rivede Clara) Playhitmusic - - lorenzolume : @f_girasole un posto magico. 20 minuti di cammino sotto il sole che selezionano l'utenza e poi il paradiso. Ricordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, arrivano in tv i nuovi episodi girati post-lockdown, tra distanziamento e baci (e abbracci)... Corriere della Sera Bologna al voto. Galletti in campo, la tentazione di correre da solo

È una mossa quella di correre da solo che non avrebbe mai fatto in altri ... «Il mio mestiere ce l’ho – confida – e non ho bisogno di un posto di lavoro. Ma la città nei prossimi anni ...

Spiaggiata con 40 giovani a Marina

L’estate che avanza, le belle giornate di sole, gli amici, la spiaggia, il tramonto. E poi il fuoco, la musica e la voglia di un bagno a mezzanotte. Ecco lo scenario della classica ‘spiaggiata’ estiva ...

È una mossa quella di correre da solo che non avrebbe mai fatto in altri ... «Il mio mestiere ce l’ho – confida – e non ho bisogno di un posto di lavoro. Ma la città nei prossimi anni ...L’estate che avanza, le belle giornate di sole, gli amici, la spiaggia, il tramonto. E poi il fuoco, la musica e la voglia di un bagno a mezzanotte. Ecco lo scenario della classica ‘spiaggiata’ estiva ...