Un italiano su due rinuncia alle vacanze: il covid-19 ribalta abitudini e statistiche (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEstate ha da sempre fatto rima con vacanze. Non quest'anno, a causa della pandemia ancora in corso. Per colpa del coronavirus, infatti, molti italiani cambieranno le loro abitudini e rinunceranno alle tanto attese e agognate vacanze. Stando a una ricerca effettuata da Isnart1 – Unioncamere sono oltre il 40% in meno gli italiani che partiranno quest'anno per le vacanze estive rispetto al 2019. Un italiano su due, di fatto, rinuncerà a partire. La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo di italiani intervistati nelle scorse settimane e sono emersi ulteriori dati. Dei 24 milioni di persone che si muoveranno, ad esempio, ben l'86% rimarrà in Italia e solo il 4,8% andrà all'estero

