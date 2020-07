“Un boato”. La terra trema in Italia: sisma di magnitudo 4,3. La situazione (Di venerdì 17 luglio 2020) “Un boato”, “forte ma di breve intensità”, “che brutti ricordi”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che sono comparsi da subito, sui post sulla scossa di terremoto registrata stamane a Srpenica, in Slovenia, a pochi chilometri da Drenchia. L’attività sismica, si sa, dalle nostre parti è frequente (l’ultima rilevazione pochi giorni fa, con epicentro tra Forni di Sotto e la Val Tramontina), ma nel caso di oggi la forza del sisma è stata più consistente del solito, 4.3 della Scala Richter. Tante le segnalazioni ricevute da tutto il Friuli: Udine, Palmanova, Codroipo, Visco, Magnano, Cormons, Tarcento, Pozzuolo, Treppo Grande, Santa Maria la Longa, Cividale, Tavagnacco e altri ancora. Un risveglio che nessuno si sarebbe aspettato. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale ... Leggi su caffeinamagazine

