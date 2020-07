Umbria, escort peruviana positiva al coronavirus. Si lavora per ricostruire i contatti (Di venerdì 17 luglio 2020) In Umbria una escort peruviana si è sentita male ed è risultata positiva al coronavirus. In corso l’indagine epidemiologica per ricostruire tutti i suoi contatti e gli spostamenti Una escort di origine peruviana è risultata positiva al coronavirus in Umbria. Questo è quanto si apprende dall’ANSA, la quale spiega che potrebbe acendersi un nuovo focolaio non solo in Umbria, ma anche in Sicilia. La donna infatti è stata per 15 giorni a Modica, in provincia di Ragusa, dove riceveva clienti su appuntamento in un appartamento da lei prenotato. Poi si è spostata in Umbria, vicino Perugia, dove ha cominciato ... Leggi su bloglive

LaStampa : Coronavirus, escort positiva: accertamenti in Sicilia e Umbria - aranciaverde : RT @LaPrimaManina: - LaPrimaManina : - monika_mazurek : RT @monika_mazurek: ?? #Peruviana ricoverata a #Foligno (#Perugia), aveva ricevuto clienti a #Modica (#Ragusa). (...) La donna avrebbe pres… - Today_it : Coronavirus, escort positiva: ha girato tra Sicilia e Umbria in autobus e treno -