UltraPop Festival, Sergio Bonelli Editore protagonista del panel su Twitch (Di venerdì 17 luglio 2020) La casa editrice che racconta cult come Dylan Dog e Tex si racconta oggi all'UltraPop Festival, grazie a nuovi progetti: ecco gli ospiti! L'UltraPop Festival, alle 15:00 su Twitch, presenta il panel dal titolo Una sfida chiamata Bonelli Cinematic Universe. Fumetti storici capaci di aprirsi sullo schermo. Personaggi iconici pronti al grande salto tra cinema e TV. La Sergio Bonelli Editore sa di avere un universo narrativo ricco di possibilità e intende espanderlo in ottica transmediale. Cosa possiamo aspettarci dagli imminenti adattamenti? La casa editrice Sergio Bonelli Editore si sta affacciando sempre di più nelle zone della televisione, della ... Leggi su movieplayer

clikservernet : UltraPop Festival, da Gomorra a Dune: il programma di oggi 17 luglio - Noovyis : (UltraPop Festival, da Gomorra a Dune: il programma di oggi 17 luglio) Playhitmusic - - Multiplayerit : UltraPop Festival: il programma del 17 luglio, tra i videogiochi in Italia e Licia Troisi - cinemaniaco_fb : ?????????????? UltraPop Festival, da Gomorra a Dune: il programma di oggi 17 luglio - infoitcultura : UltraPop Festival: il programma del 16 luglio, tra Nintendo e The Old Guard -

Ultime Notizie dalla rete : UltraPop Festival UltraPop Festival, da Gomorra a Dune: il programma di oggi 17 luglio Movieplayer.it UltraPop Festival, Sergio Bonelli Editore protagonista del panel su Twitch

La casa editrice che racconta cult come Dylan Dog e Tex si racconta oggi all'UltraPop Festival, grazie a nuovi progetti: ecco gli ospiti! L'UltraPop Festival, alle 15:00 su Twitch, presenta il panel d ...

UltraPop Festival: il programma del 16 luglio, tra Nintendo e The Old Guard 1

Il programma del quarto giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando del presente e del futuro di Nintendo e si chiude con una bell'analisi di The Old Guard. NOTIZIA di Luca Forte — 16/07/2020 Il pr ...

La casa editrice che racconta cult come Dylan Dog e Tex si racconta oggi all'UltraPop Festival, grazie a nuovi progetti: ecco gli ospiti! L'UltraPop Festival, alle 15:00 su Twitch, presenta il panel d ...Il programma del quarto giorno dell'UltraPop Festival si apre parlando del presente e del futuro di Nintendo e si chiude con una bell'analisi di The Old Guard. NOTIZIA di Luca Forte — 16/07/2020 Il pr ...