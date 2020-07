Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 08:10 (Di venerdì 17 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in via oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo sul tavolo il nodo dei fondi europei per la ripresa post covid forte Intesa tra Conte Macron nella direzione di una risposta ambiziosa immediata e fuori dalle regole la pretesa di avere il vetro su riforme dei singoli paesi come vorrebbe L’Olandese rotte afferma il premier italiano Il decreto rilancio è stato approvato definitivamente diventa legge il Senato ha confermato ieri la fiducia al Governo sul provvedimento con 159 voti a favore e 121 contrari il decreto prevede interventi per 55 miliardi di euro mai come in questo momento il governo sta lavorando con compattezza pensando unico fine la tutela del cittadino commenta i decessi accertati da coronavirus in Italia supera ogni 35.000 con il state ... Leggi su romadailynews

