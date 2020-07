Uil: gestione fallimentare su utenze non domestiche (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “La vicenda dell’appalto delle utenze non domestiche relativa alla raccolta dei rifiuti presso gli esercizi commerciali di Roma e’ miseramente fallita o fatta fallire”. Cosi’ il segretario regionale della Uil del Lazio, Giuliano Sciotti e il coordinatore regionale Uil Trasporti, Alessandro Bonfigli. “I margini economici per le aziende stabiliti dalla gara di appalto, pare non fossero piu’ cosi convenienti e cosi’ ci troviamo oggi con oltre 250 lavoratori che a breve non avranno piu’ un luogo di lavoro, ne’ uno stipendio, ne’ tanto meno un ammortizzatore sociale che li sostenga. Lo scorso marzo- prosegue la nota- e’ stato siglato un accordo che prevedeva il riutilizzo del personale per attivita’ Covid-19 ma ad oggi tutto e’ fermo, inclusa la mancata ... Leggi su romadailynews

uiltucs : #DalTuoTerritorio Ecco il punto sullo stato di salute di Aps, 'InHouse' del Comune di Aosta. Non mancano le polemic… -

Ultime Notizie dalla rete : Uil gestione Uil: gestione fallimentare su utenze non domestiche RomaDailyNews Scuola a settembre, i sindacati: "Non ci sono le condizioni per ripartire"

Roma, 17 luglio 2020 - Scuola a settembre? Solo se c'è la massima sicurezza. E se si mettono sul piatto più risorse. Cgil, Cisl Uil, Snals e Gilda della scuola - dopo un incontro con la ministra dell' ...

Uil: “In Calabria politica lontana dai problemi della gente”

“La ripartenza della Calabria passa da ciò che farà il governo nazionale e da ciò che sarà in grado di fare la politica calabrese, ancora avviluppata in una logica che non è quella di affrontare probl ...

Roma, 17 luglio 2020 - Scuola a settembre? Solo se c'è la massima sicurezza. E se si mettono sul piatto più risorse. Cgil, Cisl Uil, Snals e Gilda della scuola - dopo un incontro con la ministra dell' ...“La ripartenza della Calabria passa da ciò che farà il governo nazionale e da ciò che sarà in grado di fare la politica calabrese, ancora avviluppata in una logica che non è quella di affrontare probl ...