Ufficiale | Rota è il nuovo presidente del Rimini

Attraverso un comunicato apparso sul sito Ufficiale del club, il Rimini F. C. rende noto che il presidente Giorgio Grassi, da oggi, non è più il proprietario della società. Il club biancorosso è stato acquistato da Alfredo Rota. Il club, retrocesso nell'anno corrente in Serie D, cambia dunque la presidenza in vista della prossima stagione.

