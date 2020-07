UFFICIALE - Giudice Sportivo, Di Lorenzo e Okaka salteranno Napoli-Udinese (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Giudice Sportivo ha comunicato con una nota UFFICIALE gli squalificati per un turno dopo le gare di ieri valide per la 33esima giornata: tra questi vi è il calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il quale è stato ammonito nella ga ... Leggi su tuttonapoli

Il Giudice Sportivo ha comunicato con una nota ufficiale gli squalificati per un turno dopo le gare di ieri valide per la 33esima giornata: tra questi vi è il calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ...