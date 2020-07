Ubi: Intesa Sanpaolo rilancia e aggiunge 0,57 euro cash. Messina: alzata l’offerta per evitare divisioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Cda straordinario di Ca’ de Sass migliora le condizioni dell’Ops, conferma requisiti patrimoniali e target su utili e dividendi per il nuovo gruppo. Leggi su ilsole24ore

borghi_claudio : @MarcoGaiazzi Ma stimato COSA??? L'opa UBI ha dato un RAPPORTO DI CONCAMBIO CON UN VALORE NOTO ovvero le azioni Int… - Agenzia_Ansa : L'Antitrust autorizza con condizioni l'Ops di Intesa-Sanpaolo su Ubi #ANSA #banche - intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo ottiene l'autoizzazione dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) all'operazione… - Alyas15925294 : RT @repubblica: Svolta su Ubi: Intesa ritocca l'offerta con un 10% in contanti. E le Fondazione dicono di sì - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Svolta su Ubi: Intesa ritocca l'offerta con un 10% in contanti. E le Fondazione dicono di sì -

Ultime Notizie dalla rete : Ubi Intesa

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Intesa Sanpaolo rilancia e aumenta il corrispettivo unitario dell'offerta per Ubi riconoscendo per ciascuna azione di Ubi oltre a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo un ...MILANO, 17 luglio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha aumentato il prezzo dell’Ops su Ubi Banca, aggiungendo 0,57 euro in cash per ogni azione portata in adesione a quanto già offerto in azioni ...