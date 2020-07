UBI: Intesa Sanpaolo alza prezzo dell’offerta (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo rilancia. A dieci giorni dalla conclusione dell’Offerta Pubblica di Scambio su UBI Banca, fissata al 28 luglio, arriva il miglioramento delle condizioni dell’operazione, stabilite lo scorso febbraio. Il CdA – si legge nel comunicato rilasciato da Intesa Sp – che si è riunito oggi venerdì 17 luglio ha infatti deciso di rilanciare e aumentare il corrispettivo unitario dell’Offerta per UBI riconoscendo per ciascuna azione di UBI Banca oltre a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Intesa Sanpaolo al 14 febbraio (pari a 2,502 euro), l’offerta ora esprime una valorizzazione ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : @MarcoGaiazzi Ma stimato COSA??? L'opa UBI ha dato un RAPPORTO DI CONCAMBIO CON UN VALORE NOTO ovvero le azioni Int… - Agenzia_Ansa : L'Antitrust autorizza con condizioni l'Ops di Intesa-Sanpaolo su Ubi #ANSA #banche - intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo ottiene l'autoizzazione dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) all'operazione… - MaveroSimone : RT @sole24ore: #Ubi, #IntesaSanpaolo alza il prezzo dell’offerta #ops - ontoxy : RT @sole24ore: #Ubi, #IntesaSanpaolo alza il prezzo dell’offerta #ops -