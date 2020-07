Tyler Rake guida la classifica dei 10 film originali più visti di Netflix con 100 milioni di visualizzazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Tyler Rake svetta in cima alla classifica dei 10 film originali più visti di Netflix, la pellicola con Chris Hemsworth è seguita dal thriller Bird Box e dall'action Spenser Confidential. Netflix ha svelato la classifica dei 10 film originali più visti sulla piattaforma streaming: al primo posto svetta Tyler Rake con 100 milioni di visualizzazioni. I dati diffusi da Netflix vanno presi con le molle perché riguardano il numero di abbonati che ha guardato i primi due minuti di film e non l'opera nella sua totalità, ma sono comunque un indice importante ... Leggi su movieplayer

Tyler Rake con Chris Hemsworth ha debuttato su Netflix lo scorso marzo, in un momento in cui i cinema erano chiusi a causa della pandemia di Covid-19 e la fruizione di film e serie tv in streaming è a ...Tyler Rake svetta in cima alla classifica dei 10 film originali più visti di Netflix, la pellicola con Chris Hemsworth è seguita dal thriller Bird Box e dall'action Spenser Confidential. NOTIZIA di VA ...