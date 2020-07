Tv: Agcom, forte enfasi su premier, poco spazio M5S (Di venerdì 17 luglio 2020) ... soprattutto nelle testate oggetto dei provvedimenti di richiamo assunti all'unanimità dall'Autorità, SkyTg24 da un lato e TgCom24 e Studio Aperto, dall'altro,, si sia registrato un eccesso di scarto ... Leggi su ansa

EmanuKant : RT @repubblica: Par condicio, il monito dell'Agcom: 'In tv forte enfasi del premier Conte e poco spazio a M5S' - raspa90 : RT @repubblica: Par condicio, il monito dell'Agcom: 'In tv forte enfasi del premier Conte e poco spazio a M5S' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Par condicio, il monito dell'Agcom: 'In tv forte enfasi del premier Conte e poco spazio a M5S' - repubblica : Par condicio, il monito dell'Agcom: 'In tv forte enfasi del premier Conte e poco spazio a M5S' - CretellaRoberta : Tv: Agcom, forte enfasi su premier, poco spazio M5S: Il monitoraggio sulla par condicio nel periodo marzo-maggio… -