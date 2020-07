Tutti pazzi per Pochettino: ci sono anche due big italiane… (Di venerdì 17 luglio 2020) Mauricio Pochettino è pronto a fare il suo ritorno in panchina. Da capire in quale squadra e in quale campionato. L'ex manager del Tottenham è stato spesso accostato a diversi club in tutta Europa. Dalla Liga, fino alla Serie A dove, a sorpresa, ci sarebbero due big molto interessate.Pochettino: anche Inter e Juventus ci pensanocaption id="attachment 824621" align="alignnone" width="594" Pochettino (Getty images)/captionCome riporta il Sun, il manager argentino vuole accomodarsi di nuovo su una panchina dopo aver salutato il Tottenham nella scorsa stagione. Pochettino ha ricevuto diverse proposte e sono tanti i club che potrebbero essere interessati a lui. Il tabloid britannico parla di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma, citando il Telegraph, anche ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi In Sardegna tutti pazzi per i girasoli (tra selfie e modelle) Il Sole 24 ORE GdS – Tutti pazzi per Pessina: Atalanta, Milan e Roma se lo contendono

Matteo Pessina sta stupendo tutti. Col suo Hellas Verona si sta facendo notare per gol, assist, giocate e le big della Serie A ora lo vorrebbero. Tra le pretendenti per il centrocampista 23enne la Rom ...

Henry Cavill in canottiera assembla un computer!

È diventato virale su Internet il filmato in cui l'ex Superman e attuale Geralt di Rivia di The Witcher, Henry Cavill, mostra le sue abilità tecniche assemblando un computer. Tutti pazzi per Henry Cav ...

