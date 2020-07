Tumore ovarico, l’operazione record: 12 medici esportano 60 kg di… (Di venerdì 17 luglio 2020) Questa donna ha un Tumore ovarico che raggiunge dimensioni incredibili. Nello Stato americano del Connecticut i medici decidono di sottoporre la paziente ad un’operazione chirurgica lunga e molto complessa: l’esito è pazzesco. L’escrescenza dovuta al Tumore ovarico ha raggiunto delle dimensioni enormi, quando i chirurghi decidono di operare la donna. Il suo tenore di vita ormai è compromesso da tempo. Per l’intervento è necessario un congruo numero di esperti e moltissime ore in sala operatoria. 12 chirurghi per 5 ore di intervento: un’operazione delicatissima. È il 2017 quando i medici decidono di intervenire chirurgicamente, poiché il Tumore che ha aggredito l’ovaio sinistro della donna ha iniziato ... Leggi su velvetgossip

EInformazione : Video Intervista Dott.ssa D. Lorusso Tumore Ovarico: le nuove terapie 'di mantenimento' per prevenire o ritardare l… - benessereblogit : Tumore ovarico, un pap test che fa la diagnosi con 6 anni d'anticipo - Agenzia_Dire : Si parla di Covid-19, vaccini, malattie rare e tumore ovarico. Tutte le notizie del Tg Sanità: - angelopiemo : Le vite parallele di due donne per raccontare il tumore ovarico - BUONGIORNOnline : Le vite parallele di due donne per raccontare il tumore ovarico #carcinomaovarico #ClaudiaGerini #GSK -