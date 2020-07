"Tu ora me lo porti qui". Temptation island, finisce a mani in faccia? Annamaria trascina il fidanzato al falò (Di venerdì 17 luglio 2020) La terza puntata di Temptation island termina come sempre con alcune anticipazioni di ciò che vedremo la prossima settimana. I telespettatori saranno sicuramente incuriositi di sapere quali saranno gli sviluppi nella coppia Antonella/Pietro. Infatti, la Elia vedrà un video choc sconvolgente del fidanzato che la lascerà senza fiato. Cosa avrà mai combinato Pietro di così terribile? Lorenzo Amoruso, invece, sarà sempre più infuriato per la sua relazione arrivando a non credere ai suoi occhi: "Siamo su Scherzi a parte qui?". Annamaria poi alla visione di un video durante il falò chiederà a Filippo Bisciglia il falò di confronto con Antonio: "Tu ora me lo porti qui". Non ci resta che attendere la ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Hanno imposto sacrifici e lockdown agli italiani e ora rischiano di vanificare tutto con i porti spalancati. Chissà… - LegaSalvini : ORA PIÙ CHE MAI, PORTI BLINDATI! - ilconteamar : RT @AzzurraBarbuto: Per non dimenticare: - il centrodestra chiedeva a gennaio la quarantena per CHIUNQUE giungesse dalla Cina.Per il gover… - RenzoCianchetti : RT @AzzurraBarbuto: Per non dimenticare: - il centrodestra chiedeva a gennaio la quarantena per CHIUNQUE giungesse dalla Cina.Per il gover… - sonia85979298 : RT @Alex70Fa: @Musumeci_Staff chiude i porti: “#GovernoDeiTraditori non ci ascolta, ora decido io'. Dite che l'#Opposizione abbia incominci… -

Ultime Notizie dalla rete : ora porti Porti:Taranto, tornano navi container. Sindaco, ora rilancio Agenzia ANSA Code, Genova ne muore, soffocano il nuovo ponte, i controlli dopo anni di abbandono

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...

50 idee per 'portare' Stupinigi in Europa

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Un masterplan di 50 idee per "portare" Stupinigi in Europa e accedere ai fondi ... alla definizione del masterplan strategico per il futuro dell'area". Ora il "testimone" ...

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Un masterplan di 50 idee per "portare" Stupinigi in Europa e accedere ai fondi ... alla definizione del masterplan strategico per il futuro dell'area". Ora il "testimone" ...