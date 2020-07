Trump vuole vietare TikTok negli Usa (Di venerdì 17 luglio 2020) TikTok come Huawei, nella black list delle aziende cinesi sgradite negli Usa. Potrebbe essere questa la prossima mossa dell’amministrazione Trump in quella che oramai è diventata una guerra di nervi... Leggi su feedpress.me

Capezzone : Assolutamente dal leggere su @atlanticomag @stefanomagni76: non è divisivo Trump, ma chi vuole riscrivere storia e… - liya_fedra : RT @mazzettam: Questi sono stati mandati da #Trump a Portland. Dove il governo locale non li vuole e dove #Trump racconta che ci sia una ri… - marcobruno999 : RT @mazzettam: Questi sono stati mandati da #Trump a Portland. Dove il governo locale non li vuole e dove #Trump racconta che ci sia una ri… - GBertaiola : RT @mazzettam: Questi sono stati mandati da #Trump a Portland. Dove il governo locale non li vuole e dove #Trump racconta che ci sia una ri… - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Questi sono stati mandati da #Trump a Portland. Dove il governo locale non li vuole e dove #Trump racconta che ci sia una ri… -