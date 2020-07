Trump vuole e bandire TikTok negli Stati Uniti: teme per la sicurezza nazionale (Di venerdì 17 luglio 2020) L’app TikTok potrebbe essere bandita negli Stati Uniti nel giro di poche settimane. L’amministrazione di Donald Trump sta studiando i rischi per la sicurezza nazionale delle app di social media tra cui TikTok, ha rivelato un funzionario mercoledì scorso. L’azione contro l’app, che è stata accusata di condividere i dati degli utenti con il governo cinese, è prevista a breve, ha dichiarato il capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows ai giornalisti in viaggio a Washington dalla Georgia. Altri funzionari statunitensi hanno precedentemente suggerito di vietare l’app per proteggere gli interessi nazionali. TikTok, Trump vuole vietare ... Leggi su italiasera

