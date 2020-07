Trump vuole bandire dagli Usa i comunisti cinesi: ecco il piano (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Maccartismo del terzo millennio o nuova guerra fredda? Forse entrambe le cose, unite a una precisa strategia elettorale e in ogni caso edulcorate da toni che da incendiari sovente si tramutano in un lampo in concilianti. Non c’è dubbio però che la nuova proposta di Donald Trump evochi i vecchi tempi in cui negli Usa si temevano influenze esterne. Il presidente americano ha infatti proposto di vietare l’ingresso a tutti i membri del Partito Comunista cinese e alle loro famiglie. Una mossa che rientra nel braccio di ferro in atto da mesi con Pechino e chi si fa sempre più aspro, tra sanzioni e controsanzioni. Il piano di Trump Così la Casa Bianca adesso studia un apposito provvedimento volto a rifiutare il visto o a revocarlo a più o meno 92 milioni di tesserati al ... Leggi su ilprimatonazionale

