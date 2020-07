Trump declassa il capo della campagna elettorale e Biden vola nei sondaggi (Di venerdì 17 luglio 2020) Il presidente Trump è sotto di 11 punti rispetto a Biden. Infuriato per il flop di Tulsa il presidente annuncia di aver declassato il capo della campagna elettorale Donald Trump annuncia via Twitter il suo campaign manager Brad Parscale dopo il flop di pubblico al comizio di Tulsa e l’inarrestabile crollo nei sondaggi per la cattiva gestione di una pandemia che in Usa ha causato oltre 137 mila morti e gelato il boom economico, suo principale cavallo di battaglia per la rielezione. La tendenza negativa è confermata anche da due recenti rilevazioni nazionali. Secondo la Quinnipiac University è in svantaggio di 15 punti su Joe Biden (52% a 37%), stando a Nbc-Wall Street Journal di 11 punti ... Leggi su zon

