Truffano anziani fingendosi avvocati, arrestati due uomini (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Roma, in Napoli ed Isernia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti due uomini di 42 anni e di 52 anni, entrambi di Napoli. I due sono accusati di aver commesso molteplici truffe ai danni di anziani e alcuni furti in abitazione in diversi quartieri della Capitale nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2018. L’attivita’ investigativa, diretta dal dottor Stefano Pizza del Pool Antiviolenza, ha consentito di ricostruire tutti gli episodi, nel corso dei quali i due complici, individuate le anziane vittime sulla pubblica via, le avvicinavano fingendo di essere avvocati ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Truffano anziani Truffano anziani fingendosi avvocati, arrestati due uomini RomaDailyNews Truffano un'anziana di 84 anni e le svaligiano la casa

Livorno: uno dei due si è finto un amico di vecchia data incrociandola in strada, un altro un carabiniere. Poi il furto di gioielli LIVORNO. Uno dei due si è finto un amico di vecchia data, mentre l'a ...

Borgo Panigale, un’altra truffa a due anziani

Altri due anziani sono stati truffati, ieri mattina verso le 11 nella zona di Borgo Panigale. I due signori, uomo e donna, stavano rientrando a casa quando, sulla soglia del portone del loro condomini ...

Livorno: uno dei due si è finto un amico di vecchia data incrociandola in strada, un altro un carabiniere. Poi il furto di gioielli LIVORNO. Uno dei due si è finto un amico di vecchia data, mentre l'a ...Altri due anziani sono stati truffati, ieri mattina verso le 11 nella zona di Borgo Panigale. I due signori, uomo e donna, stavano rientrando a casa quando, sulla soglia del portone del loro condomini ...