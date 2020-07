Trapani, tanti misteri e tanti perché (Di venerdì 17 luglio 2020) Non c’è più Pace a Trapani, non solo perché il Presidente Pino ha lasciato di recente la carica.. Alla vigilia della delicata gara con il Pisa è arrivata infatti la notizia della messa in mora della Società da parte dei giocatori, che reclamano il pagamento di emolumenti arretrati. Il che, senza entrare nel merito, suona come chiaro atto di sfiducia nei confronti della proprietà. Proprietà che, tra l’altro, reagisce con un tempismo da record, quasi si aspettasse la mossa, accusando però i giocatori di inspiegabile tradimento!caption id="attachment 993205" align="alignnone" width="594" Stadio Trapani Getty Images/captionI DUBBIA questo punto nascono molto dubbi che, dato il luogo di provenienza, si stanno trasformando sempre più in misteri. Per tentare di svelare ... Leggi su itasportpress

trapani24h : “Ancora tanti punti in palio, lo Spezia corre” - trapani24h : Tanti auguri oggi a don Alessandro Damiano -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani tanti Trapani: a San Vito Lo Capo l’associazione Marevivo interviene per pulire la spiaggia dai rifiuti ingombranti Stretto web Trapani calcio, i giocatori mettono in mora la società

I giocatori del Trapani calcio hanno deciso stamattina di mettere in mora la società. Sono, infatti, saltati alcuni accordi in merito alla spettanza relativa al mese di aprile e la squadra ha inaspett ...

Pisa-Trapani: i nerazzurri chiamati a fare una grande partita

Venerdì ore 21: la vittoria significherebbe la salvezza pressoché sicura a 3 turni dalla fine e consentirebbe di sognare i playoff. Ma attenzione, i granata sono in forma strepitosa PISA. Fabrizio Cas ...

I giocatori del Trapani calcio hanno deciso stamattina di mettere in mora la società. Sono, infatti, saltati alcuni accordi in merito alla spettanza relativa al mese di aprile e la squadra ha inaspett ...Venerdì ore 21: la vittoria significherebbe la salvezza pressoché sicura a 3 turni dalla fine e consentirebbe di sognare i playoff. Ma attenzione, i granata sono in forma strepitosa PISA. Fabrizio Cas ...