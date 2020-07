Trapani, ancora caos: i giocatori mettono in mora il club. Situazione e dettagli (Di venerdì 17 luglio 2020) Giorni complicati in casa Trapani.ancora guai per il Trapani Calcio. I tesserati granata, alla vigilia della sfida contro il Pisa - in programma questa sera alle 21.00, hanno infatti deciso di mettere in mora il club e di chiedere il sostegno dell'AssoCalciatori per ricevere le mensilità arretrate degli stipendi mai ricevuti. Una decisione, quella della prima squadra, mirata a cautelarsi dopo la complicata Situazione vissuta dal club che ha portato due punti di penalizzazioni per irregolarità societarie. Situazione analoga a quella verificatasi poco più di un anno fa a ridosso della finale dei playoff di Serie C, quando, i giocatori, misero in mora la società. Una brutta vicenda ... Leggi su mediagol

geokawa : RT @trapani24h: Nubifragio a Palermo, il prefetto: “Vittime ancora non escluse” - trapani24h : Nubifragio a Palermo, il prefetto: “Vittime ancora non escluse” - trapani24h : Pisa-Trapani, i convocati di Castori: ancora out Pirrello. Colpani ok - trapani24h : Nubifragio a Palermo, il Prefetto: “Non ancora esclusa presenza […] - trapani24h : “Non ancora esclusa presenza vittime” – Padovanews -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani ancora Pisa-Trapani, i convocati di Castori: ancora out Pirrello. Colpani ok TUTTO mercato WEB ESCLUSIVA TS - Novellino: "Arechi vuoto, che danno per i granata! Senza tifo non è calcio"

“Al Benevento bisogna fare soltanto i complimenti. Ha sempre giocato alla grande, ci può stare che stacchino mentalmente la spina al termine di una cavalcata eccezionale. E’ un campionato di livello, ...

Quando la casa è una chimera: 3 mila famiglie vivono in emergenza abitativa

A Palermo sono circa 3 mila le famiglie che vivono in emergenza abitativa, 300 le persone in gravissima emergenza (i cosiddetti senzatetto), 2.500 sono invece i nuclei con redditi bassi, saltuari, con ...

“Al Benevento bisogna fare soltanto i complimenti. Ha sempre giocato alla grande, ci può stare che stacchino mentalmente la spina al termine di una cavalcata eccezionale. E’ un campionato di livello, ...A Palermo sono circa 3 mila le famiglie che vivono in emergenza abitativa, 300 le persone in gravissima emergenza (i cosiddetti senzatetto), 2.500 sono invece i nuclei con redditi bassi, saltuari, con ...