Tragedia dopo un incendio: pompiere muore per infarto dopo aver salvato il padre (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio (Sa) – Non era in servizio, ma non ha esitato a gettarsi tra le fiamme il Vigile del Fuoco Claudio Nicoletti, 53 anni morto questa mattina dopo aver aiutato il padre ed altre persone a mettersi in salvo da un incendio avvenuto in una villetta in località Borgonuovo nel comune di Capaccio. Molto probabilmente il pompiere è stato stroncato da un infarto dopo gli sforzi effettuati per spegnere le fiamme. L’operazione è stata complicata dalla presenza di una serie di bombole di gas. Per questo vigili urbani e pompieri hanno messo in sicurezza l’area. Quando la situazione sembrava sotto controllo ed era stato messo in sicurezza anche l’ottantunenne ... Leggi su anteprima24

il_pucciarelli : «Trattati peggio di una cameriera», si lamentano mostrando di che pasta sono fatti. Nessuna novità però. Ricordo so… - RivistaUndici : Oggi, settant'anni fa, l'Uruguay conquistò il Mondiale battendo il Brasile al Maracanã. Molti anni dopo, @PaoloCond… - Yogaolic : RT @fanpage: Nuova tragedia familiare. La prima ricostruzione: - AndreaLisi15 : RT @illeggibile: @4everAnnina @rekotc Noi ce la ricordiamo la festa nella villa di Cortina, pochi giorni dopo la tragedia. - fanpage : Nuova tragedia familiare. La prima ricostruzione: -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia dopo Militare morto dopo il lancio da traliccio, stava facendo paracadutismo sportivo LA NAZIONE Omicidio-suicidio ad Aprilia, marito uccide la moglie poi si spara

Dramma ad Aprilia nella notte attorno alle 3.00: un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. L'uomo subito dopo si è tolto la vita. È accaduto in una villetta in zona Fossign ...

Pallanzeno, madre uccide il figlio a coltellate dopo una lite

Pallanzeno, 17 luglio 2020 - Tragedia familiare a Pallanzeno, poco più di mille abitanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Una donna di 67 anni ha ucciso a coltellate il figlio di 49. A dare l ...

Dramma ad Aprilia nella notte attorno alle 3.00: un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. L'uomo subito dopo si è tolto la vita. È accaduto in una villetta in zona Fossign ...Pallanzeno, 17 luglio 2020 - Tragedia familiare a Pallanzeno, poco più di mille abitanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Una donna di 67 anni ha ucciso a coltellate il figlio di 49. A dare l ...