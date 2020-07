Traffico Roma del 17-07-2020 ore 18:00 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina per incidente il Traffico ancora ha rallentato tra Tor de’ Cenci lo svincolo Mostacciano verso Roma rallentamenti in sezione di Pomezia ma per Traffico intenso tra la Cristoforo Colombo Castel di Decima intenso il Traffico anche sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata esterna tra la via del Mare la Tuscolana e poi in carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 per Teramo in città incidenti con possibili rallentamenti su via della Pisana altezza raccordo anulare su via Portuense nei pressi di via Bombelli è in via Nola incrocio con via La Spezia sulla tangenziale f-code verso San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e il tratto Urbano della A24 Per quanto ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Rientra in Italia uomo del narcotraffico della mafia in Germania

Roma, 17 lug. (askanews) - E' previsto per oggi l'atterraggio di Giuseppe Emilio Bevilacqua a Fiumicino scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centr ...

La Dia: Roma laboratorio criminale fra mafie «tradizionali» e locali

«La Capitale, provincia compresa, costituisce un unicum nel panorama nazionale, una sorta di “laboratorio criminale” nel quale le “mafie tradizionali proiettate” convivono ed interagiscono con associa ...

