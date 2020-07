Traffico internazionale di carburante: sequestri anche nel salernitano (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Bressanone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-servizio antifrode dell’ufficio dogane di Bolzano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano, ha portato i “baschi verdi” a smantellare un vero e proprio gruppo criminale dedito al Traffico internazionale illecito di carburante in tutta Italia e operante anche a sud della provincia di Salerno, con arresti, denunce di società italiane ed estere e sequestri di distributori, depositi di carburanti, automezzi, rapporti finanziari, quotazioni societarie e denaro contante del valore di 4,3milioni di euro. L’attività investigativa della Procura prima di Trento e poi di Bolzano, è cominciata da un controllo ... Leggi su anteprima24

Internazionale : Il grande affare del traffico illegale di pesticidi. Decine di sostanze pericolose sono vietate nell’Unione europea… - poliziadistato : #poliziadistato #royalthaipolice @AusFedPolice insieme contro crimine organizzato, traffico droga e esseri umani L… - GDF : #GDF #Napoli: doppia operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze #stupefacenti. #sequestrati olt… - radioalfa : Traffico illecito internazionale di carburante, sequestrati tre impianti di distribuzione del Salernitano… - cronachecampane : Traffico internazionale di carburante: in manette napoletano e un salernitano -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico internazionale

la Città di Salerno

Inoltre a Ginevra ci sono le principali agenzie dell’Onu come per esempio l’agenzia internazionale per l’energia atomica ... a quello HTTPS contribuendo in questo modo a tutelare il traffico web.Nella giornata di ieri, si è svolta una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bressanone e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – DT X – Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane d ...