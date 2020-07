Tracollo Lazio, Lotito chiede spiegazioni ad Inzaghi (Di venerdì 17 luglio 2020) La gara contro la Juve può già essere importante per la Lazio, chiamata a reagire dopo gli ultimi risultati. I biancocelesti sono una delle formazioni che più ha patito il lockdown e si deve correre ai ripari. Leggi su tuttonapoli

SabrinSabry : Sentendo le radio questa mattina dove si analizzano i motivi del tracollo, la preparazione, il nutrizionista nuovo,… - Stetobald : @ssssamuell La Lazio assurda, pensavo che almeno oggi avrebbe vinto. Resto convinto che senza covid avrebbero vinto… - Brigata_GM : @AlfonsoParibel1 @CucchiRiccardo Ma non è da un mese a questa parte...le risulta che in Champions League ci sia ent… - MomentiCalcio : #Lazio, anche gli stipendi arretrati si inseriscono nello scontro tra staff medico e staff tecnico: si teme il trac… - Augusto76465897 : @CapitanoPaolo90 Ah no il tracollo Lazio ho goduto bene -