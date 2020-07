Totti, serie tv “Un Capitano”: scelta l’attrice che sarà Ilary Blasi (Di venerdì 17 luglio 2020) In vista della serie tv “Un Capitano” dedicata a Francesco Totti il cast è ormai al completo. L’ultimo tassello è Greta Scarano, nel ruolo di Ilary Blasi. Il cast è al completo, anche l’ultimo ruolo è stato svelato. Un ruolo non certo marginale, anzi fondamentale per la riuscita della serie tv, quello della moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. Le riprese delle sei puntate della serie tv dedicata alla vita di Francesco Totti – “Un Capitano” – inizieranno a Roma lunedì 20 luglio e dureranno circa 13 settimane. La serie, prodotta da WildSide e Sky con la regia di Luca Ribuoli, è una delle ... Leggi su bloglive

