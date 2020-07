Toscani difende Benetton: “Persona onesta, adesso gli italioti mediocri godono a dargli addosso” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il fotografo Toscani, che ha firmato diversi celebri lavori per il marchio Benetton, difende Luciano e la sua famiglia. Per Toscani la colpa della tragedia è stata di tecnici incapaci, mentre i Benetton sono finiti nella gogna mediatica a causa della politica. Il fotografo Oliverio Toscani – in un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos – ha difeso … L'articolo Toscani difende Benetton: “Persona onesta, adesso gli italioti mediocri godono a dargli addosso” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

petergomezblog : Autostrade, ora Luciano Benetton si lamenta: “Noi demonizzati. Siamo stato Trattati peggio di una cameriera”.… - fattoquotidiano : I BENETTON CONTRO IL GOVERNO 'Trattati peggio di una cameriera'. Ma in 10 anni incassati quasi 3 miliardi [LEGGI] - AntonioGargaro5 : RT @petergomezblog: Autostrade, ora Luciano Benetton si lamenta: “Noi demonizzati. Siamo stato Trattati peggio di una cameriera”. https://t… - marino29b : RT @petergomezblog: Autostrade, ora Luciano Benetton si lamenta: “Noi demonizzati. Siamo stato Trattati peggio di una cameriera”. https://t… - AntonioGargaro7 : RT @fattoquotidiano: I BENETTON CONTRO IL GOVERNO 'Trattati peggio di una cameriera'. Ma in 10 anni incassati quasi 3 miliardi [LEGGI] http… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscani difende Aspi: Oliviero Toscani difende i Benetton: "L'Italia è irriconoscente" Telenord Diretta Empoli Entella/ Streaming video DAZN: uno spareggio per i playoff (Serie B)

Diretta Empoli Entella streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la 35^ giornata della Serie B, squadre in campo al Castellani. Diretta Empoli ...

Diretta Pisa Trapani/ Streaming video DAZN: i nerazzurri vogliono ripartire (Serie B)

Diretta Pisa Trapani streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la 35^ giornata della Serie B, squadre in campo all’Arena Garibaldi. Diretta Pis ...

Diretta Empoli Entella streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la 35^ giornata della Serie B, squadre in campo al Castellani. Diretta Empoli ...Diretta Pisa Trapani streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per la 35^ giornata della Serie B, squadre in campo all’Arena Garibaldi. Diretta Pis ...