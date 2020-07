Torino, ressa mortale in piazza San Carlo: confermate quattro condanne per omicidio (Di venerdì 17 luglio 2020) commenta La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna dei quattro giovani della 'banda dello spray', accusati di aver prodotto il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions ... Leggi su tgcom24.mediaset

La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna dei quattro giovani della "banda dello spray", accusati di aver prodotto il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra ...

Le persone che causarono il panico in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate anche in appello

La Corte d’Appello di Torino ha confermato le condanne per le persone che il 3 giugno del 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, causarono il panico in piazza San Carl ...

