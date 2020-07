Torino Genoa: l’attenzione di Bremer e N’Koulou è decisiva per la vittoria (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Torino ha tolto bene i riferimenti alle punte del Genoa, con N’Koulou e Bremer molto attenti. I granata hanno rischiato così molto poco Il Torino esce probabilmente dalla lotta per la retrocessione, mentre il Genoa continua ad avere una classifica problematica (un solo punto di vantaggio sul Lecce). Dopo la fragilità dimostrata a San Siro, i granata hanno offerto una prova caratterizzata da una solidità incoraggiante. Soprattutto nel secondo tempo, dove gli ospiti non hanno quasi mai dato la sensazione di poter far male. Il 3-0 non deve però dare la sensazione di un match a senso unico, visto che in avvio di gara il Genoa aveva forse impattato meglio la partita. Iago Falque gioca largo Sulla carta, entrambe le squadre giocavano con il 3-4-1-2. Nella ... Leggi su calcionews24

