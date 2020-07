Toninelli a TPI: “Con me ministro Benetton più poveri. Quando me ne sono andato il loro titolo è volato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Senatore Toninelli, il suo video sui social, dopo l’accordo su Autostrade, è stato molto criticato. (Sorriso) Da chi? Possono criticare quello che vogliono. Intanto abbiamo vinto noi, e i Benetton se ne vanno a casa, via…Lei dà l’impressione di essere mosso da un sentimento vendicativo. E perché vendicativo? L’unica motivazione che ci ha mosso, dal crollo del ponte in poi è un sentimento di equità, questo sì.Sicuro? Per quel che mi riguarda avevo uno stimolo in più: la parola data, da ministro, alle famiglie delle vittime. Questo si. Lei ha fatto un video con i cartelli, stile Bob Dylan, e ha chiuso con un segno della mano da commedia all’italiana per Benetton, indicandogli l’uscita. È molto più ... Leggi su tpi

