“Toccato il fondo”. La furia di Romina Power sulla figlia Ylenia. Quello che ha visto è “raccapricciante” (Di venerdì 17 luglio 2020) Romina Power, una madre ancora distrutta dal dolore. Torna a parlare pubblicamente della sua Ylenia Carrisi, scomparsa dal lontano 1993. Della ragazza nessuna traccia da allora. Il cuore di Romina non trova ancora pace e la cantante si dice pronta a ricorrere agli avvocati contro quella trasmissione spagnola che ha dedicato alla figlia un’intera puntata. Una “speculazione”, forse l’ennesima, che Romina non può accettare. Nello specifico, si tratta del programma spagnolo intitolato “Lazos de Sangre”. Su Ylenia Carrisi, tre ore di puntata mandate in onda il 24 giugno. Inevitabile la reazione di Romina Power che non intende più chiudere un solo occhio sulla faccenda e ... Leggi su caffeinamagazine

