TikTok, stampa Usa: 'Casa Bianca valuta il divieto di usare l'app cinese' (Di venerdì 17 luglio 2020) La Casa Bianca sta considerando di inserire TikTok nella lista nera del Dipartimento del Commercio, impedendo di fatto agli americani dall'usare la popolare app cinese. Lo riporta il Financial Times , ...

TikTok, in America, potrebbe avere un mese di tempo. L'amministrazione Trump studia più soluzioni per mettere al bando l'app cinese sospettata di fornire i dati al governo di Pechino. Ecco le soluzion ...Facebook si prepara a lanciare la sua risposta a TikTok. Si chiama Reels, come le bobine della pellicola cinematografica o delle audiocassette, e funzionerà attraverso Instagram (il social fotografico ...