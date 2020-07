“Ti scasso la faccia”. Poi la manata di Annamaria a Valeria: il motivo del gesto a Temptation Island (Di venerdì 17 luglio 2020) Giovedì 16 luglio il pubblico di Canale 5 ne ha viste belle. La quarta puntata di Temptation Island è stata tutta fuochi e fiamme, in particolare per alcune delle coppie protagoniste: quella composta da Ciavy e Valeria. Lui ha chiesto il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata dopo aver visto immagini per lui difficili da digerire e alla fine la coppia è uscita divisa. “Ho capito che ora mi amo, che quello era un amore malato”, ha detto Valeria a Filippo Bisciglia. Nel corso delle scorse puntate, infatti, la ragazza lamentava il fatto di non avere più fiducia in Ciavy, che spesso la tradiva con altre ragazze e lei, puntualmente, perdonava sentendosi in colpa per un tradimento fatto in passato. “Mi aveva annullata, non avevo più amiche, non potevo mai ... Leggi su caffeinamagazine

ItsMaarty_ : @tomxcosta Speriamo mado mi sono cacata in mano oggi. Mi sa che ho stretto i denti un una maniera micidiale perché… - bloodrejna : @agentsrvmanoff ti scasso - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Si fanno leggi, manifestazioni e poi in televisione tutto è concesso. Paese di ipocriti. Temptation Island, “ti scass… - magicaGrmente22 : Si fanno leggi, manifestazioni e poi in televisione tutto è concesso. Paese di ipocriti. Temptation Island, “ti sc… - kevin_loves_lou : @Louismysunhx tipo intorno a che ora? scusa se ti scasso ma vorrei capire se c'è qualcuno che li ha presi dopo le 5pm -

Ultime Notizie dalla rete : “Ti scasso Coronavirus, sono 46 i medici morti Affaritaliani.it