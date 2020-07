Thiago Alcantara dice sì al Liverpool e… vende la casa in Germania (Di venerdì 17 luglio 2020) Thiago Alcantara pronto ad una nuova esperienza. Addio Bayern Monaco, nel suo futuro ci sarebbe il Liverpool. Secondo i rumors che arrivano da Inghilterra e Germania, il giocatore avrebbe trovato l'accordo con i Reds con Jurgen Klopp che ha dato il via libera all'operazione. Inoltre, lo spagnolo pare abbia messo in vendita la sua casa tedesca...Thiago Alcantara: Liverpool e Bayern Monaco trattanocaption id="attachment 332898" align="alignnone" width="581" Thiago Alcantara (Getty Images)/captionKloop ha dato via libera e se tutto dovesse andare a buon fine, Thiago Alcantara sarà un nuovo giocatore del Liverpool con il quale ci sarebbe anche già un accordo. ... Leggi su itasportpress

