Theo Hernandez: “Congratulazioni al Real Madrid, campione con merito” (Di venerdì 17 luglio 2020) Theo Hernandez ha dedicato un pensiero alla propria ex squadra, il Real Madrid, congratulandosi sportivamente per il titolo conquistato dai Blancos, ai danni di un Barcellona in calando. La conquista trentaquattresimo Scudetto madrileno ha attirato l’attenzione del laterale mancino del Milan, militante fra le fila del nuovi campeones nel corso della stagione 2017-2018, di seguito il suo commento: “Congratulazioni Real Madrid, campioni con merito“. Felicidades @RealMadrid 🏆 Merecidos campeones #34Ligas https://t.co/kcYEPRtis3 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 16, 2020 Leggi su sportface

