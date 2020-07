«The Michelle Obama Podcast», l’esordio dell’ex First Lady su Spotify (Di venerdì 17 luglio 2020) Prima, la televisione. Poi, un libro. Infine, una serie di podcast. Michelle Obama, che lasciata la Casa Bianca ha preso a usare l’intrattenimento come fonte di diffusione dei messaggi a lei cari, ha stretto un accordo con Spotify. L’ex First Lady, già vista su Netflix, debutterà tra le fila del colosso streaming mercoledì 29 luglio, voce e creatrice della serie ribattezzata The Michelle Obama Podcast. Leggi su vanityfair

AlbertHofman72 : Latest from tho hole of the rabbit. Operazioni quasi concluse, arresti di massa eseguiti. Obama e Michelle giustizi… - Leaderdelsettor : ANNOUNCING THE MICHELLE OBAMA PODCAST Spotify, mi viene voglia di piratarti - CarlaFromCorrie : @_mxisie__ MICHELLE THE PRIVATE INVESTIGATOR - michaelciminos : @litacanranas the bellas vs the iiconics lita vs io maryse vs carmella charlotte vs michelle melina vs alexa #Evolution2 - Luca_Maris_7 : Luca Maris e Leonardo Monteiro (nel 2008 Amici 8 di Maria De Filippi come ballerino nel 2017 partecipa a The Winner… -

Ultime Notizie dalla rete : The Michelle In arrivo su Spotify i podcast di Michelle Obama e Kim Kardashian Wired.it A Barcellona il secondo round del Ferrari Challenge Europe

Dopo il round di apertura di Imola, il monomarca del Cavallino Rampante torna in pista sul circuito di Barcellona per un altro intenso fine settimana di gare. Il Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirell ...

Romagnoli Dop, alla griglia di partenza con … con Michelle Hunziker!

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...

Dopo il round di apertura di Imola, il monomarca del Cavallino Rampante torna in pista sul circuito di Barcellona per un altro intenso fine settimana di gare. Il Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirell ...Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...