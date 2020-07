Terremoto, paura oggi in Friuli Venezia Giulia: scossa la confine con la Slovenia, avvertita anche a Udine e Trieste [DATI e MAPPE] (Di venerdì 17 luglio 2020) paura questa mattina in Friuli Venezia Giulia: un Terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al confine Italia–Slovenia alle 04:50:57, ad una profondità di 7 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Udine, Gorizia e Trieste (DATI “Hai Sentito il Terremoto”).L'articolo Terremoto, paura oggi in Friuli Venezia Giulia: scossa la confine con la Slovenia, avvertita anche a Udine e ... Leggi su meteoweb.eu

