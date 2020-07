Terremoto in Slovenia ai confini con l’Italia di magnitudo ML 4.2, avvertito nel Veneto (Di venerdì 17 luglio 2020) Una forte scossa di Terremoto è stata registrata stamattina alle 4:50 di stamattina di magnitudo ML 4.2 in Slovenia vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. Le coordinate geografiche secondo la sala sismica Ing-Roma: con coordinate geografiche (lat, lon) 46.32, 13.54 ad una profondità di 7 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione del Veneto, sono arrivate molte segnalazioni di soccorso, al momento non si registrano danni a persone e a cose. L'articolo Terremoto in Slovenia ai confini con l’Italia di magnitudo ML 4.2, avvertito nel Veneto proviene da NotizieOra. Leggi su notizieora

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.2 tra Friuli e Slovenia - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia #terremoto - Corriere : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia - Lalla3055 : RT @marisamoles: Paura nella notte in Friuli, terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia - AnnaMariajuve : RT @NotizieOra: #Terremoto in Slovenia ai confini con l'Italia di magnitudo ML 4.2, avvertita nel Veneto -