Terremoto in Friuli, scossa di magnituto 4.2 tra Italia e Slovenia (Di venerdì 17 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.50 del 17 luglio in Slovenia vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata avveritita dalla popolazione anche in Veneto, ma non sono ancora chiari i danni a cose o persone. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’epicentro si trova a 17km dai comuni di Taipana e Pulfero in provincia di Udine. #Terremoto #segnalazioneEcco le prime informazioni sulla scossa registrata pochi minuti fa. Chi di voi ha sentito la scossa ? Scopri cosa fare in caso di Terremoto su https://t.co/JDdCUOTrFd#SocialMediaCommunityFVG pic.twitter.com/eHzDyfhaBB — Protezione Civile Moimacco (@PCMoimacco) July 17, ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.2 tra Friuli e Slovenia - messveneto : ?? ?? Trema la terra in Friuli, forte scossa di terremoto Notizia in aggiornamento: - cjmimun : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 e' stata registrata alle 4:50 in Slovenia, vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. - MariellaMioBea : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia #terremoto - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia #terremoto -