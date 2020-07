Terremoto, il commissario Legnini: “La ricostruzione è possibile” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Dobbiamo contrastare lo scoramento dei cittadini e la resistenza alle innovazioni che stanno opponendo parte delle professioni tecniche e degli uffici comunali. La ricostruzione è possibile”. A dirlo è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, che stamani ha visitato il borgo terremotato di Ussita, in provincia di Macerata. “Adesso occorre superare tutte le barriere e pensare a ricostruire tutto ciò che è possibile – aggiunge Legnini – Gli strumenti normative e le coperture finanziarie ci sono e quindi dobbiamo e possiamo ricostruire”. Il commissario è stato accolto dall’altro commissario, quello prefettizio, Giuseppe Fraticelli, che da un anno sta ... Leggi su meteoweb.eu

La riunione, che si terrà sotto la supervisione e il coordinamento del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, vedrà ...Don Daniele Tononi vive ancora in un container. Sulla sua pagina Facebook il video per il premier: "Vorrei incontrarla per rappresentarle il disappunto della mia gente" ...