Terremoto Friuli oggi

Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata oggi alle 4.50 in Slovenia, vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. Il sisma ha avuto epicentro a Plezzo, a pochi km da Udine. La scossa è stata avvertita anche in Veneto, ma al momento non risultano danni a persone e cose. Si tratta della seconda scossa in meno di una settimana. L'ultima il 13 luglio, di magnitudo 3.7 con epicentro a Forni di Sotto (55 km da Udine).

