Terremoto al confine con la Slovenia, alba di paura in Veneto e Friuli (Di venerdì 17 luglio 2020) Una forte scossa di Terremoto ha spaventato il Friuli e il Veneto. Il movimento sismico di magnitudo ML 4.2 è avvenuto in Slovenia al confine con l'Italia con epicentro nei pressi di Bovec (Plezzo, a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine) alle 4:50 del mattino. Secondo i rilevamenti dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa si è verificata a 7 chilometri di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa ha tirato giù dal letto numerose persone in Veneto e Friuli che hanno raccontato l'esperienza sui social. Complice la data non molto fortunata: venerdì 17. Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia #terremoto - Corriere : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia - SkyTG24 : Terremoto in Slovenia, scossa di magnitudo 4.2 al confine col Friuli-Venezia Giulia - tempoweb : #Terremoto al confine con la #Slovenia, alba di paura in #Friuli e #Veneto #venerdi17 #17luglio #udine… - cronachecampane : Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 al confine #Italia e Slovenia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto confine Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia TGCOM Terremoto al confine con la Slovenia, alba di paura in Veneto e Friuli

Una forte scossa di terremoto ha spaventato il Friuli e il Veneto. Il movimento sismico di magnitudo ML 4.2 è avvenuto in Slovenia al confine con l'Italia con epicentro nei pressi di Bovec (Plezzo, a ...

Il sisma con epicentro Plezzo

Forte scossa di terremoto in Slovenia intorno alle ore 4:50 di venerdì 17 luglio registrato dalla sala Ingv di Roma. Un evento sismico di magnitudo pari a 4.2 è stato registrato alle ore 4:50 tra la S ...

Una forte scossa di terremoto ha spaventato il Friuli e il Veneto. Il movimento sismico di magnitudo ML 4.2 è avvenuto in Slovenia al confine con l'Italia con epicentro nei pressi di Bovec (Plezzo, a ...Forte scossa di terremoto in Slovenia intorno alle ore 4:50 di venerdì 17 luglio registrato dalla sala Ingv di Roma. Un evento sismico di magnitudo pari a 4.2 è stato registrato alle ore 4:50 tra la S ...