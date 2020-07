Terna, emesso con successo un nuovo green bond per 500 milioni di euro (Di venerdì 17 luglio 2020) Terna ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 500 milioni di euro. L'emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta di oltre 2 miliardi di euro, quattro volte l'offerta, e che è caratterizzata da un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori, è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor's, “(P)Baa2” da Moody's e “BBB+” da Fitch e "A-" da parte di Scope. Il green bond ... Leggi su liberoquotidiano

